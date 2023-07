Übung Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Aktionstag zum Katastrophenschutz Auf eine ernste Situation vorbereiten Von dpa | 24.07.2023, 15:55 Uhr | Update vor 59 Min.

Ein Kind hat sich in der Schule verletzt. Die Schülerinnen und Schüler packen mit an, um das Kind auf einer Trage sicher aus dem Gebäude zu bringen. Was am Montag im Ort Möglingen dramatisch aussah, war zum Glück nur eine Übung.