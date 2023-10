Die ganz großen Fußballfans sind wahrscheinlich schon völlig hibbelig. Denn ab Dienstag kann man versuchen, Tickets für die Europameisterschaft zu ergattern. Die findet 2024 in Deutschland statt. Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu.



Wie kommt man an Tickets?

Man kann sich im Internet für Tickets bewerben. Das geht erstmals vom 3. bis 26. Oktober und dann später noch einmal. Allerdings bekommt man nicht automatisch auch ein Ticket. Denn wahrscheinlich wollen viel mehr Menschen bei den Spielen zugucken als es Plätze gibt. Deshalb werden die Tickets unter den Bewerberinnen und Bewerbern verlost. Und: Es steht zwar schon fest, an welchen Tagen Deutschland seine ersten Spiele haben wird. Ansonsten ist aber noch offen, wer wann gegen wen spielt. Das entscheidet sich bis Anfang Dezember. Der Grund: Deutschland ist als Gastgeber auf jeden Fall dabei. Die anderen Länder müssen sich erst noch qualifizieren. Die günstigsten Tickets kosten 30 Euro. Die teuersten 1000 Euro.



Wann und wo findet die EM statt?

Am 14. Juni wird Deutschland das Eröffnungsspiel in München spielen. Genau einen Monat später, am 14. Juli, ist das Finale in Berlin. Neben München und Berlin sind auch Spiele in anderen Städten geplant: in Köln, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart und Düsseldorf.



Wie stehen die Chancen der deutschen Nationalmannschaft?

So richtig wollte es beim deutschen Team in letzter Zeit nicht klappen. Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften schied Deutschland in der Vorrunde aus. Bei der letzten EM war im Achtelfinale Schluss. Auch aktuell lief es bei Länderspielen für Deutschland eher schlecht. Fans hoffen nun, dass der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder für Erfolge sorgen kann. Auf der Weltrang-Liste steht Deutschland momentan bloß auf Platz 15. Trotz der schwierigen Aufgabe sagte Julian Nagelsmann: „Ich habe keinen Bammel davor.“ Er hofft, weit zu kommen bei der EM. „Wir gehen es an mit viel Enthusiasmus, mit großer Vorfreude.“