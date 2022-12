Mit Kopfhörern kann man sein Lieblingslied hunderte Mal hintereinander hören, ohne jemanden zu nerven. Außerdem kann man sich damit prima von der Außenwelt abschirmen. Kopfhörer sind also ziemlich praktisch. Allerdings sollte man beim Benutzen nicht vergessen, auf seine Ohren aufzupassen.



Experten haben in einer Studie herausgefunden, dass viele Kinder und Jugendliche weltweit häufig Musik in einer Lautstärke hören, die schädlich für das Gehör ist. Lautstärke wird in Dezibel gemessen. Eine Unterhaltung ist ungefähr knappe 60 Dezibel laut. Ein Presslufthammer kommt auf 100 Dezibel. Das ist ziemlich laut. Menschen auf Baustellen tragen deswegen meist einen Hörschutz. Die Studie hat jedoch gezeigt: Im Durchschnitt wird die Musik über Kopfhörer in einer Lautstärke von 105 Dezibel gehört! Durchschnitt bedeutet, bei manchen ist sie leiser, bei anderen lauter eingestellt. Auch Konzerte oder andere Veranstaltungen sind oft lauter als 100 Dezibel.



Aber was passiert in unserem Ohr, wenn die Musik zu laut ist? Geräusche treffen als Schall auf viele tausend Haarzellen in unserem Ohr. Der Reiz wird umgewandelt und geht als Hörinformation an unser Gehirn. Wenn man sich diese Härchen wie ein Getreidefeld vorstellt, ist es so: Leichter Wind richtet keinen Schaden an. Starker Wind oder heftige Böen knicken jedoch Halme um. Die Härchen in unseren Ohren können sich manchmal zwar wieder erholen, aber sie können auch so kaputtgehen, dass sie nicht mehr funktionieren. Das Problem: Sie wachsen nicht nach. Hörschäden durch Lärm sind also nicht heilbar.



Experten befürchten daher, dass viele Kinder und Jugendliche später Probleme mit dem Hören haben werden. Um das zu vermeiden, sollte man pro Tag nicht länger als eine Viertelstunde Musik über 100 Dezibel hören. Experten raten außerdem zu Ohrstöpseln bei lauten Veranstaltungen. Und es sei wichtig, den Ohren mal eine Pause zu gönnen, also einfach irgendwo die Stille zu genießen.