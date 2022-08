Mehr als 40 Wissenschaftler beteiligen sich an der Suche nach Funden aus einer Zeit von vor 290 Millionen Jahren. In den ersten Tagen hat die Gruppe schon Überreste von Pflanzen und Tieren entdeckt. Zum Vorschein kamen Insektenflügel, Knochen und Wurzeln. Auch einen urzeitlichen Tausendfüßler haben die Forscher ausgegraben. „Es ist wirklich auffällig, dass es in diesem Jahr besonders schöne Funde sind“, freute sich eine Wissenschaftlerin.

Die Entdeckungen sollen später genau untersucht werden, um mehr über das Leben vor langer Zeit zu erfahren.