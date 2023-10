Der Rekord sei schon jetzt quasi sicher, sagte ein Klimaforscher. Mit Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen messen Forschende etwa, wie warm es ist und wie viel es regnet. Ihre Ergebnisse zeigen: Nicht nur die Luft war dieses Jahr besonders warm, sondern auch die Oberfläche der Erde und der Meere. Außerdem gab es in der Antarktis weniger Eis als früher. Und während es im September in manchen Gegenden zu viel Regen und sogar Überschwemmungen gab, wurde in anderen Ecken der Welt der trockenste September aller Zeiten gemessen.



In etwa zehn Jahren werde ein Jahr wie 2023 eher als normal durchgehen, warnte ein Forscher. „Solange wir weiter große Mengen fossiler Brennstoffe verbrennen, werden immer höhere Hitzerekorde das neue Normal.“