Nürnberg Auf dem Regenbogen-Zebrastreifen Von dpa | 01.08.2023, 16:11 Uhr

Selbst an einem grauen Regentag leuchten die bunten Farben. Das konnte man am Dienstag in der Stadt Nürnberg sehen. Dort gibt es seit Neustem einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben. Der Regenbogen ist zum Beispiel ein Symbol für schwule oder lesbische Menschen. Die Farben stehen auch darüber hinaus für Offenheit und Toleranz.