Um dieses ganze System am Laufen zu halten, sind viele Menschen und Maschinen nötig. Diese kosten Geld. Deswegen zahlen die Leute Abwassergebühren. Je nachdem, in welcher Stadt jemand wohnt, sind die Gebühren unterschiedlich hoch.



Ein Beratungsunternehmen hat sich die Gebühren in den 100 größten deutschen Städten angeschaut. Am Mittwoch erklärte das Unternehmen: In Mönchengladbach zahlen die Menschen am meisten für das Abwasser. Für einen normalen Haushalt mit vier Personen seien es 985 Euro im Jahr. In Worms hingegen zahlt so ein Haushalt nur rund 245 Euro. Die Gebühren hängen zum Beispiel davon ab, wie groß ein Kanalnetz ist und wie modern.