Bäuerinnen und Bauern hatten zuletzt sehr viel Arbeit. Denn die Ernte musste von den Feldern und etwa den Bäumen geholt werden.



Am Dienstag sagten Vertreter der Landwirte schon mal, wie das bisher gelaufen ist. Dabei kam zum Beispiel heraus: Es wurde etwas mehr Weizen geerntet als im vergangenen Jahr. Aus diesem Getreide wird unter anderem Mehl für Brot und Pizzateig hergestellt. Doch was erst mal wie eine gute Nachricht klingt, ist es nicht unbedingt.



Denn es gab auch schon bessere Ernten. Hinzu kommt: Oft war der Weizen dieses Jahr nicht so gut. In vielen Gegenden war es einfach zu trocken, damit die Pflanzen richtig wachsen konnten. Das betraf auch die Ernte von Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben, berichtete der Verband. In einigen Gegenden fiel die Ernte deshalb um einiges schlechter aus.



Eine gute Nachricht gab es aber doch: Bei Äpfeln erwarten die Bauern, etwas mehr zu pflücken als normalerweise.