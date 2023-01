Schulklasse Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Wettbewerb in Braunkohle-Gebieten Auch Kinder dürfen mitentscheiden Von dpa | 27.01.2023, 15:06 Uhr

Was wünscht ihr euch für die Gegend, in der ihr wohnt? Das fragt die Regierung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt gerade die Bewohnerinnen und Bewohner bestimmter Gemeinden. Denn in Zukunft wird sich dort viel verändern. Dabei sollen die Menschen mitbestimmen dürfen. Auch Kinder und Jugendliche sind gefragt.