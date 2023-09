Weg zum Mond Astronauten zu Besuch in Deutschland Von dpa | 15.09.2023, 16:11 Uhr | Update vor 2 Std. Astronauten Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Bei drei Astronauten und einer Astronautin steigt die Spannung: In einem Jahr starten sie eine Mondmission der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa. Rund zehn Tagen werden sie dann in einem Raumschiff verbringen und dabei den Mond umrunden - ohne auf dem Mond zu landen. Das soll dann erst 2025 passieren, also in zwei Jahren. Die letzte Mondlandung von Menschen ist übrigens schon lange her: Das war vor mehr als 50 Jahren.