Wenn Menschen auf dem Mond oder dem Mars länger Zeit verbringen wollen, brauchen sie dort etwas zu essen. Doch für normale Landwirtschaft sind die Bedingungen dort viel zu extrem. Deshalb müssen neue Ideen und Methoden her. Für den Anfang versuchen Fachleute, die Umgebung auf dem Mond oder dem Mars auf der Erde nachzustellen.



Bisher stand das Gewächshaus in der Antarktis. Forscherinnen und Forscher testeten dort mehrere Jahre lang das Extrem-Gärtnern. Sie bauten Gemüse an, Salat und Kräuter. Jetzt muss das Gewächshaus umgebaut werden. In wenigen Jahren soll es dann in der Stadt Köln im Astronauten-Training eingesetzt werden.