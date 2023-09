Alexander Gerst glaubt, dass sich die Menschen irgendwann einmal dauerhaft auf dem Mond einrichten. „Meine Vorhersage ist, dass wir in 50 Jahren auf dem Mond Stationen haben werden, die friedlich forschen. Wie in der Antarktis.“ Die Menschen hätten lange Zeit gedacht, in der Antarktis gebe es nichts Interessantes, sondern nur langweiligen Schnee. Nun befinden sich Forschungsstationen dort, die ständig bewohnt werden. Alexander Gerst findet: Der Mond ist wie unser achter Kontinent.