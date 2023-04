In einem Einkaufszentrum in München hat es so sehr gestunken, dass ein Mann besorgt die Feuerwehr rief. Für ihn roch es nach Gas, und ausströmendes Gas ist sehr gefährlich. Vor Ort versuchten Feuerwehrleute am Dienstagmorgen mit speziellen Messgeräten herauszufinden, woher das vermeintliche Gas kam. Allerdings zeigten ihre Geräte kein Gas an.

Schließlich folgte die Feuerwehr dem Geruch und endete vor einem Asia-Laden. Dort lag der mutmaßliche Übeltäter: eine Stinkfrucht, auch Durian genannt. Sie ist recht groß und hat eine stachelige gelb-grüne Schale. In manchen Ländern darf man sie nicht mit dem Bus oder der Bahn transportieren, weil sie so übel riecht.

Ungewöhnlich ist es zumindest nicht, dass Durian gefährlich riecht. Vor zwei Jahren etwa hatte der Gestank dieser Frucht in der Stadt Schweinfurt einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.