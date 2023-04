Asche Foto: Yury Demyanchuk/The Russian Academy of Sciences' Vulcanology Institute/AP/dpa up-down up-down Vulkan in Russland Asche regnet auf Halbinsel Von dpa | 11.04.2023, 17:24 Uhr

Eine riesige Wolke steigt bis in den Himmel: Auf einer Halbinsel in Russland hat ein Vulkan riesige Mengen Asche in die Luft gespuckt. Diese mischte sich mit Schnee und fiel wieder nach unten. Der große Vulkan mit dem Namen Schiwelutsch ist einer von vielen Vulkanen auf der russischen Halbinsel Kamtschatka. Sie liegt Tausende Kilometer von uns entfernt im Osten Russlands.