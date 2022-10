Genauso ist es mit anderen Bildern: Dinosaurier auf kleinen Inseln, Steinzeit-Menschen auf der Jagd oder ein Flugzeug, das Kurs auf einen Tempel im Dschungel nimmt.

Hier wird eine Jagd in der Steinzeit dargestellt.

Die Spielzeug-Landschaften sind Teil einer Ausstellung im Archäologischen Museum im Hamburg. Alle Szenen setzen sich aus tausenden Figuren und Einzelteilen zusammen. Sie gehören einem Hamburger Künstler. Er besitzt unvorstellbar viele davon.

Einen Teil seiner Sammlung zeigt nun das Museum. Bei Führungen lernen Kinder spannende Piraten-Geschichten und erforschen die Hansezeit in Hamburg. Wer will, kann im Spielebereich eigene Spielzeug-Welten bauen. Die Ausstellung ist bis April in Hamburg zu sehen.

Hier kannst du dich genauer über die Playmobil-Ausstellung informieren.