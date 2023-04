Ausgrabung Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Ausgrabungen Archäologen finden Reste einer alten Siedlung Von dpa | 05.04.2023, 16:37 Uhr

Ganz vorsichtig in der Erde graben, um Spuren aus einer lange vergangenen Zeit zu finden. So funktioniert der Beruf von Archäologinnen und Archäologen. Gerade buddeln einige von ihnen auf einem Gelände in der norddeutschen Stadt Heide. Auf einer Baustelle wurden Fachleute auf einen besonderen Fund aufmerksam.