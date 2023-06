Das ist nicht in Ordnung, hat ein Gericht am Dienstag entschieden. Zwei Gefangene hatten gegen die Höhe ihres Lohns geklagt. Sie hatten für eine Stunde Arbeit weniger als zwei Euro bekommen.



Mit so wenig Geld könnten sie zum Beispiel keine Schulden bezahlen oder ihre Familien unterstützen, kritisierten die Männer.



In einigen Bundesländern gilt im Gefängnis die Pflicht zu arbeiten. Es geht in erster Linie darum, dass sich die Verurteilten schrittweise an das Leben draußen gewöhnen.



Was die Gefangenen in Zukunft gezahlt bekommen, müssen die Bundesländer jetzt festlegen. Eine Organisation, die sich für Gefangene einsetzt, schlug zum Beispiel fünf bis sieben Euro pro Stunde vor.