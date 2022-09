Mit Klöpfel und Bildhauereisen bearbeitet eine Schülerin den Klotz aus Holz. Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Kunst aus Holz Arbeiten als Holzbildhauer: Altes Handwerk mit neuer Technik Von dpa | 14.09.2022, 13:56 Uhr

Holzbildhauer erschaffen aus einem Stück Holz kunstvolle Figuren. Diesen Beruf kann man in Holzschnitzschulen lernen. Für so manche Kunst wird dort auch digitale Technik eingesetzt. Was sich genauer dahinter verbirgt, liest du hier.