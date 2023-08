Dabei kam für das vergangene Jahr heraus: Insgesamt ist der Anteil der berufstätigen Mütter gestiegen. Häufig arbeiten Mütter und Väter aber unterschiedlich viel in ihren Berufen: Bei 65 von 100 Elternpaaren mit Kindern unter 18 Jahren arbeiten die Mütter Teilzeit und die Väter Vollzeit. Teilzeit bedeutet, dass jemand etwa nur am Vormittag arbeitet. Bei einem Vollzeitjob arbeitet man in der Regel etwa acht Stunden am Tag.



Wer in Teilzeit arbeitet, verdient jedoch auch weniger Geld und bekommt später eine kleinere Rente. Warum sich Familien dennoch so aufteilen, hat viele Gründe. Einer davon ist, dass Frauen oft in Berufen arbeiten in denen man weniger verdient. Deshalb entscheiden sich Familien dann dafür, dass der Mann mehr arbeitet.