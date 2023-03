April, April!

Ein Aprilscherz ist eine Art Rätsel, das zunächst für Verwunderung sorgt und sich dann auflöst. „Der Aprilscherz macht mit dir etwas, was dich ein bisschen ärgert und zum Lachen bringt, aber nicht ganz doll ärgert“, sagt Gunther Hirschfelder. Der Wissenschaftler kennt sich gut mit Bräuchen aus. „Ein Aprilscherz gelingt, wenn nachher beide darüber lachen“, erklärt er.



Das bedeutet auch: Der Scherz darf nicht zu gemein sein. Er soll also andere nicht kränken, traurig oder wütend machen. Kareen Seidler weiß worüber Menschen lachen und meint: „Das Wichtige ist, dass man sich nicht verrät. Das ist ja schon so ein bisschen schwierig, weil man selbst schon so ein bisschen aufgeregt ist und natürlich möchte, dass das klappt.“ Die Fachfrau sagt: „Das heißt, man darf vorher nicht lachen, ich denke, das ist das Schwierigste.“