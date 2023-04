Eismessungen Foto: ---/kyodo/dpa up-down up-down Klima und Messungen Antarktis fehlt Eis Von dpa | 07.04.2023, 12:02 Uhr

In der Antarktis gab es im März viel weniger Eis als sonst. Fachleute berichteten am Freitag: Ungefähr ein Drittel weniger Meereis als in früheren Jahren, hätten ihre Messungen ergeben. Doch nicht nur am Südpol der Erde fehlt Eis, sondern auch auf der anderen Seite der Erdkugel in der Arktis.