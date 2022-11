Der erste Anleger für Flüssigerdgas in Deutschland wurde am Dienstag eröffnet. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Anleger in Wilhelmshaven eröffnet Neue Anlage kann Erdgas verwandeln Von dpa | 15.11.2022, 16:35 Uhr | Update vor 39 Min.

In etwa einem Monat soll hier ein beladenes Spezialschiff anlegen: Dafür hat am Dienstag der erste Anleger für Flüssigerdgas in Deutschland eröffnet. Er befindet sich in der Stadt Wilhelmshaven.