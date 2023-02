Spionage Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa up-down up-down USA und Kanada Angst vor Spionage auf Tiktok Von dpa | 28.02.2023, 15:16 Uhr

In Tiktok-Videos sieht man oft schnelle Tänze, lustige Effekte oder bunte Experimente. Das hört sich harmlos an. Ob das auch wirklich so ist? Da sind sich die Länder USA und Kanada nicht so sicher. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dortigen Regierungen müssen die App deswegen von ihren Arbeitshandys löschen. Was ist passiert?