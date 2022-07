In den Häfen des Landes Ukraine lagert jede Menge Getreide. Doch wegen des Krieges mit Russland konnte es zuletzt nicht ausgeliefert werden. Nun sollen trotz neuer Angriffe bald Schiffe mit Getreide losfahren.

In der Ukraine wird sehr viel Getreide angebaut. Foto: -/Ukrinform/dpa

Etwas mehr als 150 Tage dauert der Krieg in dem Land Ukraine jetzt schon. Vor fünf Monaten hatte Russland seinen Nachbarn angegriffen. Ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. Am Freitag gab es zumindest beim Thema Getreide eine erste Einigung. Doch nur einen Tag später sorgten russische Angriffe wieder für Aufregung.

Worum ging es bei dem Abkommen genau? Dieser Hafen in dem Land Ukraine wurde am Wochenende mit Raketen beschossen. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa In der Ukraine wird jede Menge Getreide angebaut und in andere Länder geliefert. Das Land liegt im Osten Europas am Schwarzen Meer. Doch zuletzt hatte Russland wichtige ukrainische Häfen blockiert. Bei dem Abkommen versprach Russland, die Schiffstransporte von Getreide wieder zuzulassen. Gleichzeitig möchte Russland auch wieder mehr eigenes Getreide in die Welt verkaufen. Warum ist das Getreide so wichtig? Russland und die Ukraine können mit dem Getreide viel Geld verdienen. Doch auch für andere Länder sind die Lieferungen wichtig. Dort fehlt sonst das Getreide. Nahrungsmittel wie Brot werden dann teurer und Menschen mit wenig Geld können sich weniger zu essen kaufen. In ärmeren Ländern mit Hungersnöten verstärken sich die Probleme dadurch noch.