Viele Menschen auf der Welt brauchen Hilfe. In manchen Ländern herrschen Krieg und Armut. Auch bei uns in Deutschland haben viele Leute nicht genug Geld für Kleidung, Lebensmittel oder Bücher. Spenden sind für all diese Menschen eine große Hilfe. Doch dabei gibt es einiges zu beachten.



Geld spenden: Am Donnerstag berichteten Fachleute, wie viel Geld die Menschen in Deutschland in diesem Jahr bislang gespendet haben. Insgesamt waren es zwischen Januar und September fast vier Milliarden Euro für gute Zwecke. Das sei fast schon eine Sensation, sagte ein Spenden-Experte. Besonders viele Spenden gingen in diesem Jahr an Menschen aus dem Land Ukraine. Dort sind viele Menschen wegen des Krieges auf Hilfe angewiesen.



Geld in der Spendenbox Foto: Patrick Pleul/dpa

Kleidung spenden: Viele Kleiderschränke sind voller Sachen, die man kaum noch anzieht. Über manches davon würden sich andere Menschen sehr freuen. Wichtig ist: Spende nur Anziehsachen, die du auch selbst noch anziehen würdest. Kaputte oder sehr dreckige Kleidung gehört in den Restmüll. In vielen Städten gibt es Container für alte Anziehsachen. Dabei sollte man darauf achten, zu welcher Organisation die Container gehören. An bestimmten Zeichen lässt sich erkennen, ob eine ernsthafte Organisation dahintersteckt.



Bücher spenden: Geschichten lesen bereitet vielen Kindern und Erwachsenen Freude. Doch längst nicht alle haben ein volles Bücherregal zu Hause. Verschiedene Organisationen nehmen deshalb Buchspenden an. Auch hier sollten die Bücher noch in einem guten Zustand sein. Ein Verein in der Stadt Köln etwa organisiert jedes Jahr eine Bücher-Börse. Hier kann man jede Menge gebrauchte Bücher kaufen. Mit dem Geld werden Schulen in Afrika gebaut.