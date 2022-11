Die Summe wird wahrscheinlich diesmal weniger sein als etwa zu Weihnachten im vergangenen Jahr. Das erwarten jedenfalls Fachleute für den Handel. Denn schon in den vergangenen Monaten seien die Menschen beim Einkaufen vorsichtiger geworden, berichteten die Fachleute am Donnerstag. Das liegt daran, dass vieles teurer geworden ist. So könnte es mit den Weihnachtsgeschenken weitergehen.



Auch eine Umfrage ergab: Viele Erwachsene wollen wegen hoher Preise in diesem Jahr an den Geschenken zu Weihnachten sparen.