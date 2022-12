Warum feiern wir Weihnachten? Wegen der Geschenke? Oder damit wir die Wohnung schön dekorieren können? Oder einfach nur aus Spaß? Alles falsch. Weihnachten ist ein wichtiges Fest der Christen: Sie feiern die Geburt von Jesus!



Dieser soll vor über 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden sein. Die Stadt liegt heute im palästinensischen Westjordanland. Damals wurde das Gebiet jedoch von den Römern beherrscht. Dem Glauben nach war Jesus ein ganz besonderes Kind: Er war der Sohn Gottes. Er kam auf die Erde, um die Menschen zu retten. Maria und Josef wussten das. Denn Gottes Engel hatte Maria davon erzählt.



Zwei Geschichten in der Bibel

In der Bibel gibt es die Geschichte über Christi Geburt gleich zweimal. Allerdings sind die beiden Texte unterschiedlich. Am bekanntesten ist wohl die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Sie wird an Weihnachten in vielen Gottesdiensten vorgelesen. Die Geschichte geht in etwa so:



Maria und Josef reisten nach Bethlehem, denn der römische Kaiser hatte eine Volkszählung befohlen. Alle Leute sollten in jene Stadt gehen, aus der sie stammten. Maria war schwanger und die Geburt ihres ersten Kindes stand kurz bevor. In der Bibel heißt es dann dazu: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“



Währenddessen hüteten die Hirten auf den Feldern ihre Schafe. Ein Engel erschien ihnen und erzählt von der Geburt. Die Hirten machten sie auf den Weg und fanden schließlich Maria und Josef – und natürlich das Kind in der Krippe.



Dabei wurde Jesus aber wohl gar nicht in einem Stall geboren, sondern vermutlich in einer kleinen Höhle. In Bethlehem gibt es heute die sogenannte Geburtskirche. Sie steht über jener Grotte, in der Jesus geboren worden sein soll.



Genauer Tag ist unklar

An welchem Tag Jesus genau auf die Welt kam, weiß allerdings niemand genau. Deswegen legte die Kirche ein Datum fest – den 25. Dezember. An diesem Tag feiern die Christen nun die Geburt Jesu. Der 24. Dezember wird in Deutschland und anderen Ländern Heiligabend genannt. In vielen Familien findet an diesem Abend die Bescherung statt.