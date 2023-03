Um 2.00 Uhr ist es so weit. Dann ist es plötzlich 3.00 Uhr. Die Nacht ist also eine Stunde kürzer als sonst. Manche Leute sind wegen dieser speziellen Stunde vielleicht morgens ein bisschen müder als sonst. Aber vor allem merkt man die Umstellung auf die Sommerzeit an folgender Sache: Morgens ist es länger dunkel, abends ist es dafür länger hell. In einem halben Jahr, im Herbst, wird das wieder rückgängig gemacht.



Die Zeitumstellung ist übrigens in Deutschland eher unbeliebt. Das kam gerade wieder heraus, als jede Menge Erwachsene befragt wurden. Eine Mehrheit würde sich das Umstellen der Uhr zweimal im Jahr gern ersparen.