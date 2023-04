Wolkenkratzer ragen hoch in den Himmel. Sie kratzen praktisch an den Wolken. Daher haben die riesigen Gebäude ihren Namen. Den Titel bekommen sie aber nur, wenn sie mindestens 150 Meter hoch sind. Einige Häuser sind sogar noch viel größer. Hier sind ein paar Beispiele aus der ganzen Welt:



Kuala Lumpur: Die Petronas Towers sind eines der Wahrzeichen der Hauptstadt Kuala Lumpur. Die Stadt liegt in dem Land Malaysia. Vor 25 Jahren waren die Türme mit 452 Metern die Höchsten der Welt. Heute gibt es weltweit 18 Gebäude, die höher sind als die Petronas Towers. Ein weiteres wird grade ebenfalls in Kuala Lumpur gebaut. Der Mega-Wolkenkratzer heißt Merdeka 118 und soll knapp 680 Meter hoch werden. Zum Vergleich: Das ist mehr als zweimal so groß wie der Eiffelturm in der Stadt Paris. Dennoch wird der Merdeka 118 nur das zweithöchste Gebäude der Welt sein.



Dubai: Der größte Wolkenkratzer der Welt steht in Dubai. Das ist die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Wolkenkratzer heißt Burj Khalifa und ist sogar 828 Meter hoch. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis der Burj Khalifa seinen Titel als höchstes Gebäude der Welt verlieren könnte. In Saudi-Arabien etwa wird gerade der Jeddah Tower gebaut. Der soll erstmals mehr als 1000 Meter hoch werden.



St. Petersburg: Eines der höchsten Gebäude Europas steht in der Stadt St. Petersburg. Das liegt in Russland. Es ist das Lakhta-Center mit 462 Metern. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm ist etwa 368 Meter hoch. Das Lakhta-Center sieht aus wie eine schlanke, fünfeckige Silbernadel. In dem Gebäude sitzt unter anderem die Firma Gazprom. Das ist ein großer Gaskonzern.



New York: Eines der höchsten und auch bekanntesten Gebäude steht in der Stadt New York im Land USA. Es heißt One World Trade Center und misst ganze 541 Meter. Dass so viele Menschen den Ort kennen, hat einen traurigen Grund: Denn früher standen an genau der Stelle zwei andere Gebäude. Man nannte sie auch Zwillingstürme. Vor mehr als 20 Jahren gab es einen Anschlag darauf. Die Türme stürzten ein und viele Menschen starben. An diesen Tag, den 11. September 2001, erinnert nun das neue One World Trade Center.