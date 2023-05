Obstbäume Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Frühling An den Obstbäumen hängt zu viel Von dpa | 05.05.2023, 12:12 Uhr

Endlich ist er da, der Frühling! Die Sonne strahlt und bringt Blumen und ganze Felder zum Blühen. Was wunderschön aussieht, macht manchen Menschen allerdings gerade viel Arbeit. Und zwar den Bäuerinnen und Bauern im Bundesland Sachsen. Bäume von Äpfeln oder Sauerkirschen etwa sind dort voller Blüten. Sie sind sogar zu voll! Ein Experte sagt: „Es sieht so aus, als ob zu viel dranhängt.“ Die Bäume müssten deshalb ausgedünnt werden, es werden also Teile weggeschnitten.