Dieser Wald befindet sich in insgesamt acht Ländern. Politikerinnen und Politiker dieser Länder haben sich gerade in Brasilien getroffen, um über den Schutz des Amazonas zu beraten. Am Mittwoch einigten sie sich darauf, einen Zusammenschluss zu gründen. Gemeinsam wollen sie vor allem die Zerstörung des Waldes bekämpfen. Auch wollen sie gegen Verbrecher vorgehen, die dort zum Beispiel verbotenerweise nach Gold suchen.



Seinen Namen verdankt das Gebiet dem Fluss Amazonas, der durch den Wald fließt. Kein anderer Fluss auf der Welt transportiert so viel Wasser wie dieser. Außerdem hat er fast 1000 Nebenflüsse. Das ganze Regenwald-Gebiet ist bekannt für die vielen Tier- und Pflanzenarten, die dort leben. Den Wald zu schützen, ist auch wichtig für das Klima der Erde.