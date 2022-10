Fund Foto: Stefan Puchner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Archäologie Alter Kern freut Forscher Von dpa | 11.10.2022, 16:06 Uhr

Bäh, uralte Essensreste! So würden wohl einige Menschen reagieren, wenn sie Essen aus dem Mittelalter finden würden. Archäologinnen und Archäologen freuen sich aber über diese Funde. Diese Forscher graben alte Gegenstände aus und erfahren so mehr über das Leben früher. Am Dienstag berichtete ein Amt in Bayern über Funde in dem Bundesland.