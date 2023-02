Geldbeutel Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down Traditionen Alter Brauch soll Geldbeutel füllen Von dpa | 22.02.2023, 16:14 Uhr

In der Hoffnung auf jede Menge Geld und Glück werfen manche Leute Münzen in Brunnen. Die Menschen in der Stadt München waschen direkt ihren ganzen Geldbeutel in dem Wasser! Jedes Jahr am Aschermittwoch treffen sie sich zum traditionellen Geldbeutelwaschen auf dem Marienplatz. Dann halten sie ihre Portemonnaies in den Fischbrunnen und spülen sie ordentlich durch.