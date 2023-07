KINA - Alte Stadt kommt zum Vorschein Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down Ausgrabung Alte Stadt kommt zum Vorschein Von dpa | 20.07.2023, 16:02 Uhr | Update vor 11 Min.

Nach und nach entdecken die Archäologen mehr auf der großen Baustelle. Wie in einem Puzzlespiel fügen sich die einzelnen Teile zusammen. In Winsen in der Nähe von Hamburg kommen Fachleute gerade der Geschichte einer Stadt näher.