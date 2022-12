In Deutschland kann es passieren, dass man noch D-Mark findet. Damit wurde vor der Einführung des Euro bezahlt. Mehr als 20 Jahre ist das her. Trotzdem finden Menschen nach wie vor die alte Währung. Ein Mann etwa entdeckte in diesem Jahr viele Münzen in Gartenzwergen, die er von seinem Vater geerbt hatte. Die 51 D-Mark konnte er bei der Bundesbank gegen ungefähr 26 Euro eintauschen. Zwei D-Mark sind etwa einen Euro wert.



Fachleute schätzen, dass insgesamt noch etwa 12 Milliarden D-Mark nicht umgetauscht worden sind. Das kann man weiterhin tun. In Deutschland sei das unbefristet möglich, sagte ein Fachmann der Bundesbank.