In manchen Gegenden Deutschland hat es bereits geschneit. Einige Menschen zieht es dann nach draußen, zum Beispiel um bei einer Wanderung die Natur im Winter zu genießen. Aber was zieht man bei einer Winterwanderung an? Man möchte schließlich nicht frieren, aber auch nicht schwitzen, wenn man sich bewegt.



„Am besten setzt man auf die Zwiebeltaktik und trägt mehrere Schichten übereinander, die man bei Bedarf wieder ausziehen kann“, sagt eine Wander-Expertin. Außerdem sollte man bei längeren Wanderungen unbedingt bedenken, dass es im Winter früher dunkel wird. „Winterwanderer sollten sich daher nicht zu viel vornehmen“, empfiehlt sie.