Manchmal laufen einem solche Manga-Fans aber auch in Deutschland über den Weg. Am Wochenende waren jede Menge solcher bunten Kostüme und geschminkte Gesichter in der Stadt Düsseldorf zu sehen. Dort leben besonders viele Japaner. Das wird einmal im Jahr gefeiert mit Ständen, auf Bühnen und mit Aktionen.



Diesen Japan-Tag gibt es schon länger. Zuletzt ist es immer beliebter geworden, dort kostümiert hinzugehen.