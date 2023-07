Oktoberfest Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Oktoberfest Alles zum Feiern aufbauen Von dpa | 10.07.2023, 14:16 Uhr

Was jetzt noch wie eine riesige Baustelle aussieht, ist in ein paar Wochen ein Platz zum Feiern. In der Stadt München hat der Aufbau für das berühmte Oktoberfest begonnen.