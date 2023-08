Beschädigter Frachter Alles rausholen aus dem Schiff Von dpa | 20.08.2023, 13:27 Uhr | Update vor 51 Min. Autofrachter Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down

Man sieht dem Schiff an, dass es eine schlimme Fahrt hinter sich hat. Überall an den Außenwänden ist Farbe abgeplatzt. Das liegt an der Hitze. In dem Frachter war mitten auf dem Meer vor einigen Wochen ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen liegt er sicher in einem Hafen in den Niederlanden.