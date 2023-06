Naturschützer sagen zum Beispiel, dass die Hälfte aller Wildbienenarten in ihrem Bestand bedroht ist. Wie es den Bienen und anderen Insekten in diesem Jahr geht, möchten Naturschützer jetzt wieder herausfinden. Deshalb startet der Naturschutzbund die Aktion Insektensommer. Bis zum 11. Juni und dann wieder im August können alle Interessierten mitmachen.



Was man dafür braucht? Gutes Wetter und eine Stunde Zeit. In dieser Stunde zählt man die Insekten um sich herum und schreibt auf, was man entdeckt hat. Dabei ist es egal, wo man die Insekten sieht: im Garten, im Park oder am Wasser, alles ist möglich.