Es gibt eine Menge Gedenktage. Doch selten wird etwas gefeiert, was so sehr zum Alltag vieler Menschen gehört, wie an diesem Samstag. Dann steht der Weltfahrradtag an. Zeit für ein paar Infos zu hübschen Rädern und sicheren Wegen.



Der richtige Weg: Wer jünger als acht Jahre alt ist, soll in der Regel auf dem Gehweg fahren. Nur Kinder, die älter sind als zehn, müssen die Straße oder den Radweg benutzen. Zwischen acht und zehn dürfen die Kinder selbst entscheiden. Übrigens: Wenn Kinder auf dem Gehweg fahren, dürfen auch die Eltern mit ihnen dort unterwegs sein.



Das perfekte Aussehen: Immer gleich ist doch langweilig. Dein Fahrrad kannst du zum Beispiel mit Stickern verschönern. Es gibt spezielle Fahrradaufkleber, die auch Regen aushalten. Manche reflektieren sogar. So wirst du von Autofahrern besser gesehen. Hast du einen Fahrradkorb? Auch den kannst du verschönern. Fädele zum Beispiel Geschenkband zwischen den Gitterstäben deines Korbs hindurch. Bei Körben mit engem Gitter kannst du so sogar kleine Muster in deinen Korb „einweben“.



Der beste Schutz: In Deutschland gibt es keine Pflicht, einen Helm auf dem Fahrrad zu tragen. Dennoch sollte man es tun: Von zehn schweren Kopfverletzungen beim Radfahren könnten acht durch einen Helm verhindert werden. Das haben Fachleute ausgerechnet. Am besten sucht man sich einen Helm aus, der einem gut gefällt, zum Beispiel in der Lieblingsfarbe. Dann trägt man den Helm gleich viel lieber.



Die passende Größe: Drei bis vier Räder braucht ein Kind meist, bis es ausgewachsen ist. Die Größen werden beim Fahrrad in Zoll angegeben. Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimetern. Ein Kind mit einer Größe von etwa 135 Zentimetern sollte beispielsweise ein 24-Zoll-Rad fahren. Gemessen wird dabei der Durchmesser der Radfelge. Die Felge ist der Teil des Rads, auf dem der Gummireifen aufgezogen ist. Durchmesser bedeutet: Gemessen von einem Punkt am Rand des Rads zum gegenüberliegenden Punkt. Wichtig ist bei der passenden Fahrradgröße, dass man mit den Füßen leicht den Boden berührt.