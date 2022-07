Einfach nur dasitzen und nachdenken: Das stellen sich viele Menschen unangenehmer vor als wohl es ist. Foto: Katrin Requadt/dpa FOTO: Katrin Requadt up-down up-down Studie Allein mit den Gedanken Von dpa | 29.07.2022, 16:45 Uhr

Im Wartezimmer beim Arzt ist es still. Die Erwachsenen blättern in den herumliegenden Zeitschriften oder starren auf ihr Handy. Aber was würde passieren, wenn sie sich mal nicht ablenken würden? Wäre es schlimm, alleine mit seinen Gedanken zu sein?