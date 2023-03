Dabei ist Deutschland als Gastgeber der Europameisterschaft sicher im Turnier. Andere europäische Mannschaften wollen sich dafür gerade qualifizieren. Nur das Team aus Russland darf nicht mitmachen. Das hat aber nichts mit sportlicher Leistung zu tun, sondern mit Politik.



Grund ist der Krieg von Russlands Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine. Zur Strafe wurde Russland erst mal von einigen Wettbewerben im Fußball ausgeschlossen. Entschieden hat das der europäische Fußball-Verband Uefa.



Die Uefa erklärte: „Die internationale Gemeinschaft hat mitsamt ihren sportlichen Organisationen eine starke Haltung gegen militärische Einmischungen.“ Auch in der Champions League und der EM der Frauen ist Russland deshalb raus.



Sport und Politik



Immer wieder wird gestritten, wie sehr Sport und Politik miteinander zusammenhängen. Dabei geht es auch um die Folgen für die einzelnen Sportlerinnen und Sportler. Die einen finden, es sei unfair, dass die Sportler mitverantworten müssen, was ihre Staatschefs entscheiden. Außerdem haben sie lange für die großen Wettbewerbe trainiert. Andere sagen: Man darf einem Land, das ein anderes Land angreift, keine Plattform bieten, um für sich Werbung zu machen.



Für das Land Belarus hat die Uefa anders entschieden, obwohl das Land Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Die belarussische Mannschaft darf trotzdem bei der EM-Quali dabei sein. Allerdings darf sie nicht zu Hause spielen. Stattdessen bestreitet Belarus das erste Gruppenspiel gegen die Schweiz im Land Serbien.



Viele Politikerinnen und Politiker finden das nicht richtig. Sie fordern auch den Ausschluss von Belarus. In einem Brief schrieben sie: Eine Teilnahme von Belarus „wäre eine Beleidigung für die Opfer der russischen Aggression in der Ukraine“.