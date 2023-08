Der Applaus war riesig, als Fußballer Harry Kane am Samstag auf den Platz lief. Die Fans jubelten dem neuen Stürmer des FC Bayern München lauthals zu. Die Begeisterung rund um Harry Kanes Wechsel war in den vergangenen Tagen so groß, dass manche Leute auch Zweifel bekamen: Kann der englische Fußballer all die Erwartungen überhaupt erfüllen?



„Ich finde es fast schon zu viel, was Harry Kane hier aufgeladen wird“, erklärte ein Chef vom Verein RB Leipzig. Und tatsächlich lief es am Samstag im ersten Spiel nicht gut. Der FC Bayern verlor im Supercup gegen RB Leipzig. Harry Kane wartete dabei vergeblich auf die Gelegenheit, ein Tor zu schießen. Bayerns Trainer sagte hinterher: „Es tut mir leid für ihn. Wir haben nicht genug Chancen für ihn kreiert.“



In den kommenden Wochen soll Harry Kane zeigen, dass es auch anders geht. „Natürlich werde ich Tore schießen“, sagte er am Sonntag. Er werde aber auch nicht panisch, wenn er mal kein Tor erziele. Harry Kane weiß nämlich, was er kann: Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft etwa traf er immer und immer wieder. Mit 58 Toren in 84 Länderspielen ist er dort der erfolgreichste Torschütze jemals.



Einen großen Titel gewann der 30-Jährige aber bislang trotzdem nicht. Das soll sich mit dem FC Bayern ändern. „Wir werden sicherlich noch Gründe haben, gemeinsam zu feiern“, versprach er den Münchner Fußball-Fans.



Trubelig ist es bei Harry Kane nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern wohl auch zu Hause. Drei Kinder hat der Fußballer: Ivy, Vivienne und Louis. Bald wird noch ein viertes Kind dazukommen, denn Harry Kanes Frau ist erneut schwanger.



Zu Beginn der neuen Woche macht sich der Fußballer auf die Suche nach einer Wohnung in München. Denn seine Familie zieht mit ihm um. Damit seine Frau und Kinder außerdem sehen, dass er auch auf dem Fußballplatz an sie denkt, hat Harry Kane sich etwas angewöhnt: Nach jedem Tor küsst er als Zeichen seinen Ehering, den er am Finger trägt.