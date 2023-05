Doch natürlich leben nicht alle Menschen so. Vor allem in reicheren Ländern verbrauchen die Menschen viel mehr. Auch in Deutschland ist das so. Diese Übernutzung führt dazu, dass etwa das Klima sich verändert und Tierarten aussterben.



Die Organisation Global Footprint Network berechnet jedes Jahr, wie lange die Vorräte der Erde eigentlich reichen würden. Für Deutschland gilt: Am Donnerstag wäre es so weit. Dann ist für Deutschland der sogenannte Erdüberlastungstag, die Vorräte wären dann aufgebraucht. Danach dürften wir laut den Berechnungen eigentlich nichts mehr verbrauchen, ausstoßen oder an Müll produzieren.