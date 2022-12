Seit einem Jahr gibt es das Angebot in Gleichen im Bundesland Niedersachen. Die App wird nicht nur von der Bücherei benutzt, sondern auch zum Beispiel von der Feuerwehr, wenn sie zu ihrer Weihnachtsfeier einlädt. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Gleichen können sich in der App über alles Mögliche informieren, was in ihrem Dorf gerade so los ist. Dort steht zum Beispiel auch, wann man andere Familien auf dem Spielplatztreff kennenlernen kann. Auch Sperrungen von Straßen oder Radwegen werden dort mitgeteilt.



Gemeinden mit solch einem Internet-Angebot werden in Niedersachsen digitale Dörfer genannt. Gleichen war das erste davon in dem Bundesland.