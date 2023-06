In dem Land, das aus mehreren Tausend Inseln besteht, brodelt es schon seit über einer Woche. Mehr als 20 000 Menschen mussten deswegen in Sicherheit gebracht werden. Das teilte der Katastrophenschutz des Landes am Freitag mit.



Zurzeit gilt die Alarmstufe 3. Das heißt: Ein gefährlicher Ausbruch ist innerhalb von Wochen oder sogar Tagen möglich. Dennoch lockt das Naturspektakel zahlreiche Schaulustige an. Von sicheren Aussichtspunkten aus beobachten sie, wie immer wieder Lava aus dem Gipfel schießt. Besonders am Abend sehen sie so ein einzigartiges Farbspiel.