Am Aktionstag blieb es in vielen Bäckereien dunkel. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Aktion wegen der Energiepreise Bäcker machen das Licht aus Von dpa | 08.09.2022, 15:15 Uhr

Licht aus: In vielen Bäckereien blieb es am Donnerstag dunkel. Mit der Aktion wollten Bäcker in Norddeutschland auf ein Problem aufmerksam machen.