Münchner Oktoberfest Achterbahn-Zug fährt in anderen Zug Von dpa | 17.09.2023, 12:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Den Start in das Münchner Oktoberfest hatten sich einige Gäste wohl anders vorgestellt. Sie wollten Spaß haben in der Achterbahn „Höllenblitz“ - doch dann gab es einen Unfall. Dabei sind am Samstagabend neun Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.