Geflüchteter Mann übernimmt wichtige Aufgaben Acht Jahre in Deutschland und schon Bürgermeister Von dpa | 07.07.2023, 14:26 Uhr

Sogar Reporter aus Japan und Südkorea wollten schon mit Ryyan Alshebl sprechen. Denn der 29-Jährige hat etwas geschafft, was es so wohl noch nicht gegeben hat. Vor acht Jahren floh er aus seinem Heimatland Syrien vor dem Krieg. Er kam nach Deutschland und lernte die Sprache. Er machte eine Ausbildung und bekam einen deutschen Pass. Schließlich wurde er sogar zum Bürgermeister eines kleinen Ortes im Süden Deutschlands gewählt. Am Freitagabend sollte er das Amt offiziell übernehmen.